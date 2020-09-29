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Племянник Энди Уорхола отреагировал на выставку работ художника в Третьяковке

Кирилл Васин
12:50 29.09.2020
Выставка работ американского художника проходит с 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Вяткин, РИА Новости

Художник-иллюстратор, племянник Энди Уорхола Джеймс Уорхол, в эксклюзивном разговоре со «Звездой» прокомментировал выставку работ своего дяди в Новой Третьяковке в Москве и разговоры об их якобы сомнительной подлинности.

По его словам, сотрудничество фонда Энди Уорхола с организаторами выставки является гарантией подлинности представленных работ. Как отметил Джеймс Уорхол, у фонда очень высокие стандарты.

«Сотрудничество фонда Энди Уорхола с организаторами выставки может являться гарантией того, что все работы на этой выставке - подлинники. Они вообще-то очень щепетильно относятся ко всему, где упоминается их имя. Они бы никогда не стали сотрудничать с чем-то, что вызывало бы вопросы», - отметил Джеймс Уорхол.

По его словам, всегда есть небольшая вероятность сомнительного происхождения выставляемых на той или иной выставке работ, но то, что на экспозиции в Новой Третьяковке представлено имя фонда, является серьезной гарантией.  

«Конечно, если на выставке упомянуто название фонда, это может быть гарантией. Хотя это очень странно, что не указан собственник и происхождение работ. Я думаю, посетители хотели бы знать, на что конкретно они сейчас смотрят», - отметил племянник знаменитого художника.

По словам Джеймса Уорхола, обычно выставки указывают тех, из чьих коллекций взята работа, что также может быть доказательством ее подлинности.

«Обычно крупные выставки указывают, из чьей коллекции была одолжена эта работа, это, кстати, хороший способ подтвердить оригинальность работы. То, что на этой выставке такой информации нет, мне кажется очень странным и необычным. Это же часть истории картины, ее происхождения», - отметил племянник знаменитого художника.

Он добавил, если на выставке все же присутствуют копии работ, это следовало указать.

«Мой дядя сделал несколько принтов Мэрилин Монро. Существует 10 вариаций Мэрилин Монро. Они очень большие и очень дорогие, возможно, это самая дорогая коллекция принтов на сегодняшний день. Полная коллекция этих принтов будет стоить, я думаю, 2 миллиона долларов, а если по одной, то каждая будет стоить, наверное, 200 тысяч долларов. Это самое редкое его издание. Поэтому, вполне вероятно, что на выставке представлены именно копии. Честно говоря, меня это не так сильно задевает. Конечно, организаторы ведут себя нечестно. Им, конечно, стоило бы сказать, что это копии, а не оригиналы. Потому что копии никогда не будут также хороши, как оригинал. Он также сделал тираж "Цветов". Несколько лет назад я наткнулся на такой тираж - они не были подписаны, но они рекламировались как факсимиле, что делало их более легальными - тот факт, что их не называли оригиналами, а опознали в них копию. Вот и галерее стоило изначально обозначить эти работы как копии, тогда это был бы законный способ продемонстрировать образцы работ моего дяди. Если на этих работах стоят подписи, при этом нет четкого подтверждения подлинности работы, я думаю, они просто перешли черту», - сказал Джеймс Уорхол.

Племянник Энди Уорхола отметил, что принты его дяди должны иметь подписи и номера, при помощи которых их легко найти в фонде.

«Если это его принты, они должны быть подписаны и пронумерованы, тогда по номеру очень легко найти работу в фонде Энди Уорхола и проверить, существует ли такой принт вообще. А если этого нет, то, скорее всего, это просто распиаренные плакаты - хорошие копии работ Энди Уорхола», - сказал Джеймс Уорхол.

Ранее заведующая отделом искусства XIX-XX веков Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Александра Данилова рассказала «Звезде» об особенностях работ художника Энди Уорхола, а также прокомментировала обвинения по поводу сомнительной подлинности картин, представленных на выставке в Москве.

По словам специалиста, в принципе установить подлинность работ американского художника очень сложно, так как Уорхол использовал технику шелкографии, которая принципиально серийна и позволяет тиражировать произведения в неограниченном количестве.

Выставка работ американского художника проходит с 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке.

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