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Путин: Россия и Белоруссия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне

Светлана Головина
12:33 29.09.2020
Президент подчеркнул, что россияне и белорусы никогда не забудут, как их отцы и деды защищали родную землю и освобождали Европу.
Путин: Россия и Белоруссия всегда будут отстаивать правду о Великой Отечественной войне
© Фото: пресс-служба президента РФ

Россия и Белоруссия всегда будут отстаивать историческую правду о Великой Отечественной войне, заявил Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам пленарного заседания VII Форума регионов двух государств.

Глава государства подчеркнул, что россияне и белорусы никогда не забудут, как их отцы и деды защищали родную землю и освобождали Европу.

«Мы твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», - сказал Путин.

Также президент добавил, что в 2020 году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне стало лейтмотивом пленарного заседания форума, и это, по его словам, «представляется очень важным и логичным».

Помимо этого, Путин напомнил, что в ходе юбилейных мероприятий в честь 75-летия Великой Победы российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади, а также вместе со своим коллегой Александром Лукашенко они приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвященного самоотверженному подвигу советских солдат.

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