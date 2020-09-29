Стали известны обстоятельства смерти дочери актера Конкина

Сотрудникам Следственного комитета в ходе расследования удалось восстановить практически полностью обстоятельства гибели дочери российского актера Владимира Конкина, в результате чего было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным следствия, София Конкина, как только пришла в фитнес-клуб, сразу направилась в бассейн, где помимо нее находился еще один посетитель.

Очевидец утверждает, что он практически сразу вытащил женщину на бортик бассейна, после чего из сауны вышел мужчина и начал оказывать ей первую помощь, еще один побежал на ресепшен.

«Все свидетели утверждают, что ЧП произошло в промежутке между 22.00 и 23.00 часами, в то время как скорую помощь сотрудники фитнес-клуба вызвали только в 23.30», - пишет «Московский комсомолец».

По предварительным данным, смерти Софии Конкиной можно было бы избежать, если бы сотрудники фитнес-клуба вовремя вызвали бригаду скорой помощи.

Помимо этого было установлено, что алкоголя в крови у погибшей обнаружено не было, в результате чего история про бутылку вина и штопор в личных вещах женщины, о которых говорили представители клуба, была опровергнута.