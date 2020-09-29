СМИ: не менее 15 человек погибли при взрыве бомбы в Афганистане

Не менее 15 человек погибли при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает местный телеканал 1TV News, ссылаясь на МВД страны.

По сообщению телеканала, в результате теракта погибли в том числе женщины и дети. На месте работают представители специальных служб.

СМИ возложили ответственность за взрыв на радикальное движение «Талибан»*, представители которого пока не прокомментировали произошедшее.

«Талибан»* - запрещенная на территории РФ террористическая организация.