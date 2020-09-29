«Изоляция в квадрате»: на МКС ищут утечку воздуха

«Изоляцией в квадрате» назвал операцию на борту МКС космонавт Иван Вагнер. Экипаж и так на расстоянии в 400 километров от земли, а тут еще пришлось уходить на изоляцию в российском сегменте из-за микробреши на МКС. Для организации поисков утечки воздуха пришлось изолировать американский отсек. Астронавт Крис Кессиди перешел в российский сегмент.

Утечку обнаружили еще в сентябре 2019 года. Но сейчас темпы потери воздуха выросли до 220 граммов в сутки. Это не критично, но устранить необходимо.

«Всю махину, она сейчас в длину как футбольное поле, эта МКС. Соответственно, она состоит из модулей, модули состыкованы. Есть те же самые стыковочные узлы, может, там утечка», - рассказал летчик-космонавт Максим Сураев.

На орбите сейчас три человека- россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Поиски отверстия ведут вместе. Сначала экипаж закрыл люки в американском сегменте. Именно там, по данным Роскосмоса, могла находиться течь. Но проверка эту информацию не подтвердила.

«Мы ищем источник негерметичности путем последовательного перекрытия люков, как на подводной лодке. Там немножко другое, но тут мы смотрим, какой сегмент течет - российский или американский, и дальше по этапу, пошагово», - отметил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Теперь искать, куда уходит воздух, будут на российской стороне. Поможет специальное устройство - ультразвуковой течеискатель.

«Из места утечки потихонечку выходит воздух, и выходит он со свистом. Как из камеры пробитого колеса или мяча. И этот ультразвуковой анализатор находит этот звук. Проблема в том, что на самой станции достаточно шумно», - рассказал научный журналист, историк Михаил Котов.

Роскосмос подчеркнул - безопасности космонавтов, как и самой станции, ничего не угрожает. Ситуация хоть и нештатная, но под контролем. Экипаж к ней готов. У космонавтов на МКС за эти годы бывали и отказ командного компьютера, совсем недавно была утечка аммиака. Несмотря на это, запланированные работы на станции не останавливали.