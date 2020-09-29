Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Изоляция в квадрате»: на МКС ищут утечку воздуха

Надежда Котормус
Кирилл Васин
11:39 29.09.2020
Сейчас темпы потери воздуха выросли до 220 граммов в сутки. Это не критично, но устранить необходимо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Изоляцией в квадрате» назвал операцию на борту МКС космонавт Иван Вагнер. Экипаж и так на расстоянии в 400 километров от земли, а тут еще пришлось уходить на изоляцию в российском сегменте из-за микробреши на МКС. Для организации поисков утечки воздуха пришлось изолировать американский отсек. Астронавт Крис Кессиди перешел в российский сегмент. 

Утечку обнаружили еще в сентябре 2019 года. Но сейчас темпы потери воздуха выросли до 220 граммов в сутки. Это не критично, но устранить необходимо.

«Всю махину, она сейчас в длину как футбольное поле, эта МКС. Соответственно, она состоит из модулей, модули состыкованы. Есть те же самые стыковочные узлы, может, там утечка», - рассказал летчик-космонавт Максим Сураев.

На орбите сейчас три человека- россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Крис Кэссиди. Поиски отверстия ведут вместе. Сначала экипаж закрыл люки в американском сегменте. Именно там, по данным Роскосмоса, могла находиться течь. Но проверка эту информацию не подтвердила.

«Мы ищем источник негерметичности путем последовательного перекрытия люков, как на подводной лодке. Там немножко другое, но тут мы смотрим, какой сегмент течет - российский или американский, и дальше по этапу, пошагово», - отметил летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко.

Теперь искать, куда уходит воздух, будут на российской стороне. Поможет специальное устройство - ультразвуковой течеискатель.

«Из места утечки потихонечку выходит воздух, и выходит он со свистом. Как из камеры пробитого колеса или мяча. И этот ультразвуковой анализатор находит этот звук. Проблема в том, что на самой станции достаточно шумно», - рассказал научный журналист, историк Михаил Котов.

Роскосмос подчеркнул - безопасности космонавтов, как и самой станции, ничего не угрожает. Ситуация хоть и нештатная, но под контролем.  Экипаж к ней готов. У космонавтов на МКС за эти годы бывали и отказ командного компьютера, совсем недавно была утечка аммиака. Несмотря на это, запланированные работы на станции не останавливали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:20 В стране и мире
На борьбу с COVID: власти регионов в целях безопасности граждан вводят дополнительные меры
10:31 В стране и мире
Видео
Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения очередных танков противника в Карабахе
09:55 В стране и мире
Дирижер Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом
09:44 В стране и мире
Видео
Во всех школах Москвы объявлены двухнедельные каникулы
05:21 Армия
Видео
Двусторонние учения гвардейской танковой армии ЗВО стартовали в Нижегородской области
Популярное
Популярное
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
Видео
Холодный свет: кадры северного сияния с борта барка «Седов»
Видео
Бушующая стихия в Салерно: кадры мощного смерча на итальянском побережье
В Роскачестве рассказали о запретных для разговора по телефону с незнакомцами темах
Эксперт рассказал, что делать при блокировке карты банкоматом
Завод в Испании затопило вином: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.