На борьбу с COVID: власти регионов в целях безопасности граждан вводят дополнительные меры

В связи с тем, что рост числа зараженных коронавирусом стремительно увеличивается в регионах начали вводить дополнительные меры для защиты людей.

В частности, в Оренбургской области с 29 сентября людям старше 65 лет рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, а в Мурманске на удаленный режим работы перевели госслужащих.

В Нижнем Новгороде вовсе отказались от третьего этапа снятия ограничений, подобное решение приняли власти и на Чукотке - закрытыми по-прежнему останутся развлекательные центры и ночные клубы.

При этом в Минздраве подчеркивают, что все больницы на данный момент обеспечены необходимым оборудованием, медикаментами готовы к приему пациентов с коронавирусом.

В то же время намного сложнее ситуация складывается в мире, где число заболевших COVID-19 постоянно растет в геометрической прогрессии.



Так, правительство Чехии 30 сентября соберется на внеочередном заседании, чтобы обсудить вопрос введения режима ЧС.

В Испании снова был введен карантин сразу в нескольких регионах, а в Нидерландах с сегодняшнего дня нельзя без уважительной причины перемещаться по стране и ходить в гости.

По последним данным, всего в мире диагностировано 33 353 615 случаев заражения коронавирусом.