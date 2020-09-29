В стране и мире Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с коронавирусом в регионе Светлана Головина По словам Андрея Воробьева, на данный момент ситуация с распространением инфекции держится на контроле. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости На данный момент на территории Московской области критической заболеваемости коронавирусом не отмечается, но эпизоды есть, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, на данный момент ситуация с распространением инфекции держится на контроле. «В течение недели будем информировать по дальнейшей ситуации», - цитирует Воробьева РИА Новости. По последним данным, в России коронавирусом были инфицированы 1 159 573 человек. В связи с резким ростом числа зараженных за последние несколько дней в Москве Сергей Собянин объявил о продлении осенних каникул для школьников с 5 по 18 октября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика