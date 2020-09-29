Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

Сегодня, 29 сентября, курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года. Такие данные зафиксированы Московской биржей.

По состоянию на 10.33 по Москве курс евро составил 93,03 рубля, что на 0,83 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс доллара при этом составил 79,66 рубля, что на 0,72 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение рубля, по мнению экспертов, может быть обусловлено снижением цен на нефть в связи с пандемией коронавируса и геополитической напряженностью в мире.