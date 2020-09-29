Адвокат заявил о пропаже миллиона рублей у находящегося в СИЗО бизнесмена Быкова

Адвокат бизнесмена Анатолия Быкова Алексей Прохоров заявил о пропаже более миллиона рублей с банковского счета своего подзащитного за время его нахождения в красноярском СИЗО.

«Пропали деньги, составляющие особо крупный размер согласно уголовного законодательства, то есть свыше одного миллиона рублей», - передает РИА Новости слова адвоката.

Седьмого мая 2020 года Быков был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России в Красноярске и доставлен в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По материалам следствия, Быкова подозревают в организации летом 1994 года заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова, двух членов возглавляемой им преступной группировки, которых он считал ответственными за покушение на себя.

Также следователи проверяют причастность Быкова к подстрекательству к убийству. По предварительной версии следствия, в 2004 году в поселке Удачном Быков побудил знакомого совершить покушение на являвшегося на тот момент вице-президентом федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Позже киллер расстрелял из автомата автомобиль Грабовского, но тот сумел спастись.