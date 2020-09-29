Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения очередных танков противника в Карабахе

Во вторник, 29 сентября, вооруженные силы Азербайджана уничтожили еще два танка Армении в зоне карабахского конфликта. Видео было опубликовано на официальной странице ведомства.

На кадрах хорошо видно, как происходит поражение боевых машин - снаряд попадает точно в цель, после чего над танками поднимается черный столб дыма.

«Два танка, принадлежащие противнику, были уничтожены частями азербайджанской армии», - говорится в сообщении Минобороны.

Незадолго до этого представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян заявил, что ВС Азербайджана готовят очередную атаку в Нагорном Карабахе.

Напомним, что активная фаза конфликта двух стран началась 27 сентября.

Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

Сложившаяся ситуация будет обсуждена на заседании Совета Безопасности ООН 29 сентября.