Собянин рассказал о динамике заболеваемости коронавирусом среди детей

На сегодняшний день дети составляют значительную часть среди заболевших коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно - это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее», - написал Собянин в своем блоге.

Для того чтобы снизить динамику распространения вируса, уменьшить число контактов и оградить детей от риска заболеть, было принято решение продлить осенние каникулы в московских школах - в этом году они пройдут с 5 по 18 октября.

Столичный градоначальник призвал родителей объяснить своим детям, что каникулы следует провести дома или на даче. При этом гулять рекомендуется во дворе или в ближайшем к дому парке.