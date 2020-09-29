Путин заявил о личной ответственности глав регионов за развитие строительства жилья

Российский лидер Владимир Путин указал, что губернаторы регионов страны будут нести личную ответственность за реализацию наращивания жилищного строительства. Соответствующее заявление было сделано в время расширенного заседания президиума Госсовета России.

Президент указал, что увеличение объемов нового жилья является задачей, над реализацией которой должны работать представители власти на самых различных уровнях. В первую очередь этим должны заниматься власти регионов и муниципалитетов.

«Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру», - обозначил глава государства.

Путин подчеркнул, что для успешного ввода качественной и современной недвижимости на рынок жилья требуется слаженная деятельность федеральных органов управления, регионов, институтов развития и инфраструктурных компаний.