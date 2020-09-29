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Макрон планирует посетить РФ сразу после улучшения ситуации с коронавирусом

Анна Берестовая
00:03 29.09.2020
Ранее президент Франции уже изъявлял желание совершить визит в Россию в конце лета.
Макрон планирует посетить РФ сразу после улучшения ситуации с коронавирусом
© Фото: Aurelien Morissard, Keystone Press Agency,Globallookpress

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует осуществить поездку в Россию сразу же, как только это будет возможно в контексте ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Соответствующую информацию сообщил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.

Он также ответил, что собирается сопровождать главу государства во время его визита.

Приезд президента Франции в Москву, как указал Камбон в беседе с газетой «Коммерсант», послужит «хорошим сигналом» для его российских коллег.

Ранее Эммануэль Макрон выражал желания посетить РФ в конце лета при наличии такой возможности.

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