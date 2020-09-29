Тушили три дня: в Воронежской области ликвидирован крупный природный пожар
Общая площадь возгорания составила почти 170 гектаров территории.
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На территории Воронежской области вечером 28 сентября был устранен масштабный природный пожар. Ликвидация возгорания была произведена в понедельник около 21.00.
Соответствующие данные предоставляет региональное управление МЧС России.
По информации ведомства, огонь успел распространиться на 168,8 гектаров. Об этом пишут РИА Новости.
Крупный пожар, разгоревшийся в Борисоглебском городском округе, не могли потушить на протяжении трех дней.