Кудрин оценил влияние пандемии на экономику России

Последствия от пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к падению ВВП России на 4-5%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом он подчеркнул, что на данный момент ситуация в российской экономике значительно лучше, чем в начале пандемии.

«Мы ожидали снижения ВВП на 8% по итогам текущего года в связи с тем, что Россия переживала и шок пандемии, остановки предприятий в ряде регионов, и шок низких цен на нефть», - пояснил Кудрин в интервью RT.

Нормализовать ситуацию удалось благодаря возобновлению сделки ОПЕК+, после чего цены на нефть стали «более «комфортными для российской экономики и достигли $40 за баррель».