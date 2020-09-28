На военной базе ТОФ во Владивостоке снимут фильм про нахимовцев с участием Гармаша и Мерзликина

Во Владивостоке на военной базе Тихоокеанского флота начались съемки фильма «Нахимовцы», ключевые роли в котором исполнят Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин.

Как рассказал продюсер проекта Юрий Обухов, команда кинопроекта переместилась из Санкт-Петербурга во Владивосток, где съемочной площадкой стали современные корабли ВМФ России. Съемки в учебном заведении пройдут с соблюдением всех предписанных санитарных норм.

«В компании с замечательным актером, народным артистом Сергеем Гармашом мы выбрали этот путь, попробовать свои силы в подростковом кино. На самом деле это такая хорошая инициатива, вернуть тенденцию снимать кино для конкретного возраста. Так было, например, в советском периоде. Мы сами смотрели фильмы, которые повлияли на нас, надеюсь, что этот фильм тоже будет интересен большой части молодого поколения», – рассказал исполнитель одной из ключевых ролей в будущем фильме актер Андрей Мерзликин.

В фильме также сыграют роли Анна Алексахина, Анна Дюкова, Ольга Павловец, Александр Тетрюмов и многие другие. На роль братьев-близнецов утвердили Дениса и Никиту Ходуновых из Санкт-Петербурга, на роль их друга - Константина Раскатова («Особый случай», «До самого солнца»). Режиссер - Олег Штром.