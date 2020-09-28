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Эксперт назвала условия для получения двух пенсий

Светлана Головина
09:29 28.09.2020
Возможность получение двойных выплат прописана в законе «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Эксперт назвала условия для получения двух пенсий
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

На территории России право получать одновременно две пенсионные выплаты имеют военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, а также родители и вдовы военных, погибших на службе. Об этом рассказала юрист Надежда Ермолаева.

Эксперт пояснила, что детально об этом прописано в законе «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

«Те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости. Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"», - сказала правозащитник в интервью «Прайм».

В то же время, Ермолаева отметила, что право на получение пенсии по потере кормильца и страховой пенсии по старости или по инвалидности имеют родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы.

Помимо этого, в некоторых регионах существуют и другие формы поддержки пенсионеров. В частности, неработающим пенсионерам полагается адресная социальная помощь в виде денежной выплаты, предоставления продуктов и одежды, обеспечения предметами гигиены.

Работающие пенсионеры имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, который обязан предоставить работодатель на основании заявления работника.

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