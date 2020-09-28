В стране и мире Ереван опроверг заявления Азербайджана о потерях армянских сил в Карабахе Светлана Головина По словам представителя Минобороны страны, ночью продолжались боевые действия, в ходе которых ВС Армении удалось добиться существенных успехов. © Фото: mil.am В Министерстве обороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о многочисленных потерях армянских сил в Нагорном Карабахе. «Информация азербайджанской стороны о потерях наших войск не соответствуют действительности», - написал представитель оборонного ведомства страны Арцрун Ованнисян на странице в Facebook. По его словам, ночью продолжались активные боевые действия, в ходе которых вооруженным силам Армении удалось добиться существенных успехов. «Однако пока неспокойно, бои продолжаются, на некоторых участках ведутся "артиллерийские дуэли"», - заключил Ованнисян. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Министерство обороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции. На данный момент на территории обеих стран введено военное положение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика