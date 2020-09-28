Больницы Армении из-за военного положения прекратили плановый прием пациентов

На территории Армении, где накануне было введено военное положение в связи с событиями в Нагорном Карабахе, медицинские учреждения прекращают плановый прием пациентов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

На данный момент в республике была объявлена всеобщая мобилизация, в некоторых городах и районах с сегодняшнего дня начинает действовать комендантский час.

Конфликт в районе Карабаха обострился 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что он подвергся «воздушным и ракетным атакам». В то же время, в оборонном ведомстве Азербайджана объявили об обстреле ВС Армении населенных пунктов, в результате которых погибли мирные жители.

Россия призывает обе стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров.