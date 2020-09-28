Искусствовед прокомментировала подлинность работ на выставке Уорхола в Москве

Заведующая отделом искусства XIX -XX века Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Александра Данилова рассказала «Звезде» об особенностях работ художника Энди Уорхола, а также прокомментировала обвинения по поводу сомнительной подлинности картин, представленных на выставке в Москве.



По словам специалиста, в принципе установить подлинность работ американского художника очень сложно, так как Уорхол использовал технику шелкографии, которая принципиально серийна и позволяет тиражировать произведения в неограниченном количестве .

«На выставке никто не скрывает, что представлены тиражные вещи, потому что все творчество Уорхола - это тиражные произведения. Очень четко отмечено какая вещь в тираже перед нами, отмечены все портфолио и соответственно номер тиража», - отметила Данилова.

Искусствовед акцентировала, что некоторые произведения Уорхолла имели до сотни копий, поэтому картин с сомнительной историей на выставке быть не может.



Выставка работ американского художника проходит с 25 сентября в выставочном зале Союза художников России в Новой Третьяковке.