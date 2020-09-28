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В Москве и Подмосковье усилены меры по борьбе с коронавирусом

Светлана Головина
06:33 28.09.2020
Решение принято в связи с резким увеличением числа зараженных COVID-19. Накануне в столице впервые было диагностировано свыше двух тысяч инфицированных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В связи с ростом числа зараженных коронавирусом на территории Москвы и Московской области с 28 сентября снова вводятся ограничительные меры.

В частности, с сегодняшнего дня пожилым людям старше 65 лет не рекомендуется без крайней необходимости выходить на улицу.

Работодателям по возможности необходимо перевести максимальное число сотрудников на удаленную работу. На предприятиях и в общественных местах ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.

В то же время, на дистанционное обучение в России уже снова перешли около сотни школ, однако в министерстве Просвещения отмечают, что массового закрытия на карантин образовательных учреждений удастся избежать при соблюдении санитарных и профилактических мер.

Накануне в Москве впервые с июня было выявлено более двух тысяч зараженных коронавирусом.

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