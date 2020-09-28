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Врачи рассказали о состоянии выжившего в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом

Светлана Головина
06:19 28.09.2020
По словам специалистов, на данный момент курсант Вячеслав Золочевский в состоянии общаться с врачами и родными.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Одинцов РИА Новости

Состояние единственного выжившего в крушении Ан-26 в Харьковской области курсанта Вячеслава Золочевского оценивается как удовлетворительное, но постепенно улучшается. Об этом сообщили специалисты Военно-медицинского клинического центра региона.

Уточняется, что на данный момент Золочевский в состоянии общаться с врачами и родными.

Накануне пострадавшего навестил президент Украины  Владимир Зеленский, которому курсант рассказал о том, что помнит о катастрофе.

По его словам, он смог выбраться из горящего самолета и стал тушить пламя на своем товарище, однако затем потерял сознание.

Для того, чтобы установить причину авиакатастрофы бортовые самописцы были отправлены на расшифровку. На данный момент  уже известно, что перед крушением экипаж успел сообщить об отказе одного из двигателей.

По словам главы администрации Харьковской области, в связи с этим у следствия есть вопросы к диспетчерам аэропорта.

Крушение самолета Ан-26 произошло вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек, из которых семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.

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