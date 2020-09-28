Спасатели нашли в горах Алтая заблудившихся туристов

В Алтайском крае в Чарышском районе спасатели отыскали в горах двоих мужчин, потерявшихся во время сильного снегопада. Туристы следовали от озера Белоголосово в составе группы из четырех человек.

Компаньоны, с которыми разминулись в пути мужчины, были местными жителями и смогли самостоятельно добраться до населенного пункта и сообщить о потерявшихся в горах людях.

Поиски были начаты полицейскими и волонтерами, однако оказались безрезультатными. Информация о потерявшихся людях была направлена в региональное отделение МЧС России и Управлениее по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности.

Для поиска мужчин была организована специальная спасательная операция с привлечением вертолета МИ-8 «Алтайских авиалиний».

Как сообщают «Аргументы и факты», потерявшиеся туристы обнаружились в 55-60 километрах от лагеря в удовлетворительном состоянии, после чего сразу же были направлены к медикам.