Врач назвал пять рекомендаций по защите от вирусных болезней

Отоларинголог Владимир Зайцев назвал пять главных правил, которые помогут защитить здоровье в период особо активного распространения респираторных вирусных инфекций, одной из которых является COVID-19.

В первую очередь, нужно много пить, так как вирусы разрушаются под воздействием большого количества жидкости.

Второе: необходимо обеспечить организм достаточным количеством витамина С, которым богаты такие продукты, как квашеная капуста, имбирь, цитрусовые и киви.

Третье правило: между приемами пищи полезно выпивать некоторое количество питьевой воды с лимонным соком.

Четвертая рекомендация: в период активного распространения вирусных заболеваний следует употреблять больше зелени.

В качестве пятого совета специалист в беседе с радио Sputnik обозначил, что при обнаружении любых симптомов ОРВИ необходимо сразу же обращаться к врачу.