СК сообщил о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко
Депутат и сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о коррупции.
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Депутат заксобрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Сергея Левченко Андрей Левченко задержан по делу о коррупции. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, главное управление по расследованию особо важных дел следкома установило причастность Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Его задержали в понедельник, следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца - экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании Левченко-младшему меры пресечения.