В стране и мире СК сообщил о задержании депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко Лина Давыдова Депутат и сын экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко задержан по делу о коррупции. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Депутат заксобрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Сергея Левченко Андрей Левченко задержан по делу о коррупции. Парламентарию вменяют мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, главное управление по расследованию особо важных дел следкома установило причастность Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере. Его задержали в понедельник, следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца - экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Сейчас решается вопрос об избрании Левченко-младшему меры пресечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика