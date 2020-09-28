Запрет Трампа на скачивание TikTok в США заблокирован судом

Американский суд принял решение о временном блокировании запрета на скачивание приложения TikTok на территории государства, который ранее был введен администрацией президента Дональда Трампа.

Решение должно было начать действовать с 23.59 по местному времени 27 сентября.

В рамках прошедшего судебного заседания также поднимался вопрос о блокировании решения властей США о запрете соцсети в стране с 12 ноября. Данная просьба не была удовлетворена судом с поправкой на время, а именно «на данный момент». Об этом сообщает издание Axios.

Ранее министерство торговли Соединенных Штатов заявило о запрете использования приложения в стране с середины ноября. Данный запрет вступит в силу в случае, если владельцы приложения не устранят якобы существующую угрозу безопасности США.