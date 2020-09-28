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Российские и Турецкие военные провели совместную тренировку в Идлибе

Алексей Алексеев
05:08 28.09.2020
Российские и турецкие военные провели очередную тренировку по взаимодействию во время патрулирования в идлибской зоне деэскалации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Маршрут проходит по трассе М-4, где до сих пор проявляют активность боевики.  Российские военные выдвигаются на встречу с турецкими коллегами.

Перед началом совместного движения совещание. Один из самых сложных моментов - управление колонной. Бронемашины растягиваются больше, чем на сто метров, плюс  языковой барьер. Офицеры обеих стран договариваются об условных сигналах, необходимой дистанции и порядке действий в случае нештатной ситуации.

По легенде тренировки, на патруль совершили нападение из засады. Военные занимают оборону и эвакуируют условно пострадавших людей и технику. Сценарий учений взят из жизни, подобным образом боевики уже не один раз атаковали колонну.

Совместная отработка действий должна свести к минимуму возможный ущерб от угрозы со стороны террористов.

«Хочу отметить, что с каждой стороны тренировки, действия личного состава становятся слаженнее, военнослужащие двух стран лучше понимают друг друга при отработке практических действий», - говорит заместитель начальника Координационного центра зоны деэскалации Идлиб Евгений Поляков.

Патрулирование идлибской зоны деэскалации продолжится в соответствии с мартовский договоренностями президентов России и Турции.

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