Три человека стали жертвами аварии под Ставрополем

В Ставропольском крае в городе Невинномысске в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Причиной аварии стала потеря управления водителем иномарки BMW при движении на небезопасной скорости. В результате ДТП автомобиль оказался за пределами дороги, врезался в столб, после чего съехал в кювет и загорелся.

Один человек скончался от полученных травм на месте происшествия, двое – умерли в медучреждении после госпитализации. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти еще одного пассажира иномарки.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.