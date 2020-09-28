Путин: Россия будет укреплять атомную отрасль

Российский лидер Владимир Путин записал поздравительное видеообращение к работникам и ветеранам атомной промышленности страны в честь их профессионального праздника.

Президент обозначил, что сегодня данная отрасль показывает значительные результаты при тщательном и строгом соблюдении правил безопасности работы предприятий.

Путин подчеркнул, что поддерживать стабильное снабжение электроэнергией в полном объеме удается даже в этом году, в усложненных распространением COVID-19 условиях.

Глава государства отдельно отметил работу госкорпорации «Росатом», которая, помимо центральной деятельности, активно участвует в реализации инновационных исследований в области медицины, экологии и металлургии и выступает центром разработки ряда технологий, несущих пользу обществу.

«Крайне важны и международные проекты по строительству и обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом», - подчеркнул Путин.

Он указал, что такие проекты формируют авторитет России как мирового лидера в области современной атомной энергетики, а также государства «высоких технологий и интеллекта», которое может выступать надежным и серьезным партнером.

Президент отметил, что достижения в атомной промышленности являются частью развитого системного процесса, включающего сферу образования и подготовку кадров. Более того, в настоящее время деятельность в данной сфере привлекает все больше внимания, в том числе, среди молодежи.