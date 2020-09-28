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СМИ узнали, что Трамп 10 лет не платит налоги

Анна Берестовая
03:27 28.09.2020
Президент США уже несколько лет заявляет, что уходит в минус по соотношению прибыли и затрат бизнеса.
СМИ узнали, что Трамп 10 лет не платит налоги
© Фото: Mike Theiler dpa Globallookpress

На протяжении 10 последних лет действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избегает выплаты подоходного налога.

Такие данные сообщает газета New York Times, ссылаясь на информацию о налогах американского лидера за последние 20 лет, которую изданию удалось получить.

СМИ сообщают, что в 2016-м и 2017м Трамп выплатил только по 750 долларов в каждый из указанных годов. При этом, цифры по 2018 и 2019 году отсутствуют.

Как указывает New York Times, невыплата налогов объясняется тем, что последние 10 лет Трамп сообщает о преобладании потерь его бизнеса по сравнению с получаемой прибылью.

Кроме того, издание заявило, что в его распоряжении оказалась информация об огромном количестве компаний, входящих в состав «бизнес-империи» президента США.

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