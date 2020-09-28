СМИ узнали, что Трамп 10 лет не платит налоги
На протяжении 10 последних лет действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избегает выплаты подоходного налога.
Такие данные сообщает газета New York Times, ссылаясь на информацию о налогах американского лидера за последние 20 лет, которую изданию удалось получить.
СМИ сообщают, что в 2016-м и 2017м Трамп выплатил только по 750 долларов в каждый из указанных годов. При этом, цифры по 2018 и 2019 году отсутствуют.
Как указывает New York Times, невыплата налогов объясняется тем, что последние 10 лет Трамп сообщает о преобладании потерь его бизнеса по сравнению с получаемой прибылью.
Кроме того, издание заявило, что в его распоряжении оказалась информация об огромном количестве компаний, входящих в состав «бизнес-империи» президента США.