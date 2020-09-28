Финансирование льготной ипотеки в следующем году может вырасти в 2,5 раза

В следующем году государственное финансирование ипотеки на льготных условиях может быть значительно увеличено. Правительство РФ, как ожидается в настоящее время, направит на обеспечение программы примерно 12 миллиардов рублей.

Дополнительные вливания будут выделены для снижения ипотечной ставки до 8%. Сумма средств, выделенных для данной ипотеки, превысит сумму, заложенную в июньскую редакцию плана государственного бюджета.

Соответствующую информацию сообщают «Известия». В Минфине России объясняют, что изменения в распределении бюджета обусловлены необходимостью его сбалансирования.