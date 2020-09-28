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«Пристально следим»: Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Анна Берестовая
02:38 28.09.2020
Американская сторона сообщила о возможном принятии препятствующих эскалации конфликта мер.
«Пристально следим»: Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: Shawn Thew, globallookpress

Соединенные Штаты внимательно следят за ходом событий, развивающихся в Нагорном Карабахе. Такой комментарий относительно ситуации в непризнанной республике, где накануне случилось обострение давнего конфликта Армении и Азербайджана, дал американский лидер Дональд Трамп.

Президент отметил, что власти США могут рассмотреть вопрос о принятии мер, которые смогут остановить нарастание резкости конфликта.

«Посмотрим, сможем ли мы это остановить», - цитируют Трампа РИА Новости.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш проведет переговоры с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в контексте эскалации конфликта на линии соприкосновения государств.

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