ЦПВС: в Сирии готовится террористическая провокация с имитацией химоружия

В Сирии на территории провинций Идлиб и Алеппо готовятся террористические провокации, предполагающие использование ядовитых веществ. Соответствующая информация оказалась в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

На юге Идлибской зоны деэскалации, а конкретно в Бейтаруне и Бдаме членами незаконных группировок планируется осуществить инсценировку обстрелов с целью обвинения правительства республики в атаке мирных граждан химическим оружием.

Об этом сообщил глава российского ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич. В Центре призвали лидеров боевиков отказаться от осуществления провокационных действий и «встать на путь мирного урегулирования ситуации».

Гринкевич указал, что за прошедшие сутки на территории провинции Идлиб и провинции Латакия было зафиксировано два обстрела населенных пунктов со стороны террористов.