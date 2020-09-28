В Нагорном Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил в эфире Общественного телевидения Армении о сбитом азербайджанском военном самолете. По его словам, это произошло в районе Мартуни. Другие подробности Погосян не привел.

Позже пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила в комментарии РИА Новости информацию о сбитом самолете. Она уточнила, что это был Ан-2.

В то же время в Азербайджане данные о потере самолета опровергают.

«Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер», - заявил глава пресс-службы минобороны республики Вагиф Дяргахлы.

Минобороны Азербайджана заявило, что 27 сентября ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в непризнанной НКР. В то же время в оборонном ведомстве Армении утверждают, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам и что наступление на карабахском направлении начал именно Баку. В непризнанной республике введено военное положение и мобилизация. Также военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов страны и комендантского часа, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств уже выступили к призывом в адрес сторон конфликта к сдержанности.