А был ли Уорхол: посетители выставки в Третьяковке усомнились в подлинности картин художника

Уже в третий раз в Россию привезли известные на весь мир шедевры прославившего искусство поп-арта американского художника Энди Уорхола. Открывает выставку самое дорогое полотно в портфолио из десяти портретов актрисы Мэрилин Монро - «Черная Мэрилин». По соседству - десять банок супа «Кемпбелл», которые приехали из музея в Словакии. Это - родина матери Уорхола, которая изо дня в день готовила ему этот дешевый суп. Лишь изображения его этикеток теперь стоят миллионы долларов.

Сначала 32, потом 100, потом - 200. Сколько еще банок супа сошли с конвейера на знаменитой «фабрике» художника в Нью-Йорке, не знает, пожалуй, никто. Фанат культуры потребления, превративший гипермаркет в галерею, он не писал картины, а печатал их на станке.

«Сначала он делал постановочную фотографию в своей студии, потом либо он делал большую печать большой размерности, дальше, произведя печать, он ее раскрашивал тем или иным цветом, делал серию работ и получалась законченная инсталляция из нескольких изображений, которые стали очень популярны», - говорит икусствовед Александр Елисеев.

Уорхола называют человеком, который опередил эпоху. Техника шелкографии, которая позволила художнику создавать множество копий, принесла ему славу. А сам он говорил, что просто множит изображения. И вот тут у посетителей московской выставки возникли вопросы: кем растиражированы эти работы? Некоторые посетители предположили, что они якобы не имеют отношения к художнику.

По словам организаторов, выставку готовили три года. Около 200 работ из 20 частных коллекций. Однако ни под одной из них не сказано, откуда она взялась, рассуждают поклонники Уорхола. И приглядываются: один из знаменитых портретов Мао якобы не в той цветовой гамме. Даже если это и так, говорят эксперты, то цвет может менять все тот же трафарет, с помощью которого и чеканились копии.

«Уорхол - художник, который работал принципиально с массовым производством искусства - это было абсолютно такое новаторское решение, которое предлагает художник и главный постулат мастера: "Я хочу быть машиной". Поэтому здесь привычные критерии оценки оказываются не совсем точными и не совсем правильными», - говорит заместитель заведующего Галереи искусства стран Европы и Америки XIX - XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина Александра Данилова.

Сам Уорхол рассчитывал на то, что будет тиражироваться, уверены искусствоведы. Владелица антикварного салона Карина Король говорит, может опознать подделку чуть ли не с закрытыми глазами. В ее коллекции - три работы Уорхола. Это те же портреты Мэрилин Монро.

«Конечно, это подлинники, здесь можете увидеть, даже напечатано, когда это было сделано, это было в 1993 году, сам художник это делал, насколько я помню, в 1967 году, у него есть фонд, который занимается его произведением искусства и с их разрешения было напечатано это в 1993 году», - говорит коллекционер.

Каждая подлинная копия должна быть изготовлена, подписана и пронумерована автором. Но если то же самое сделал официальный фонд после его смерти, то это все равно не считается подделкой. Оригинал - хоть и дешевле того, что художник подписал сам. Но ведь Уорхол пытался сделать искусство доступным и у него, кажется, получилось.

К тому же выставка застрахована на десятки миллионов долларов. Если бы там были подделки, ни одна страховая компания за это бы не взялась. Так что искусствоведов вся эта история, кажется, ничуть не удивляет. А громкие скандалы - вполне в стиле Уорхола.