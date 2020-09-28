«Станция - это большой дуршлаг»: космонавты продолжили поиски источника утечки кислорода на МКС

Сегодня на МКС завершилась изоляция экипажа в российских отсеках. В течение двух недель космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Крис Кэссиди искали на станции источник утечки кислорода. Ее зафиксировали еще прошлой осенью, но темпы потери воздуха с тех пор выросли в пять раз.

Обнаружить брешь непросто, ведь размеры МКС сравнимы с площадью футбольного поля. Начали с исследования модуля США. Не нашли. Теперь поиски пошагово продолжатся в других отсеках.

«Станция это большой дуршлаг. Но я не думаю что это критично», - летчик-космонавт герой России Михаил Корниенко.

Особо отмечается, что безопасности экипажа ничто не угрожает. А запланированные работы на станции не останавливаются.