В стране и мире Умерла режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина Лина Давыдова О печальном известии сообщили в Союзе кинематографистов России. © Фото: Союз кинематографистов России Марина Лузгина, работавшая вторым режиссером на киностудии «Мосфильм», умерла на 76-м году жизни. О печальном известии сообщили в Союзе кинематографистов России. «На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в некрологе. Лузгина работала с такими известными режиссерами как Владимир Фокин, Александр Стефанович и другими. Ее последняя работа - сценарий документального фильма «Я убегаю на фронт» (2020) в соавторстве с отцом Георгием Натансоном. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика