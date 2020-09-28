Саммит G20 пройдет 21-22 ноября в виртуальном формате

Предстоящий саммит «Большой двадцатки», проведение которого запланировано на 21-22 ноября текущего года, состоится в назначенное время в дистанционном формате.

Соответствующее заявление, одобренное всеми странами-участницами, было размещено на официальном сайте G20 28 сентября.

Основным фокусом собрания станет защита жизни населения государств мира и восстановление экономического роста. На саммите будут освещены проблемы, раскрывшиеся в контексте распространения коронавирусной инфекции, и «заложены основы для светлого будущего».