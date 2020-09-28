Губернатор Воронежской области предупредил об опасности пожаров в регионе

В Воронежской области не оправдались метеопрогнозы, обещавшие дожди, поэтому наступившая неделя будет сложной с точки зрения пожарной опасности, так как ожидается сильный ветер. Об этом завил глава региона Александр Гусев.

«Мы должны быть готовы и все необходимые меры принять сейчас, причем срочно», - заявил губернатор.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, 26-27 сентября в регионе произошло 178 пожаров, из них 152 - ландшафтные. Шесть лесных пожаров зарегистрировано на общей площади 149,8 гектара. Огонь уничтожил 28 строений, в том числе семь жилых домов, повредил два жилых дома, пять дач и 22 постройки.

В ГУ МЧС по региону ранее отмечали, что тушение осложняется сильным ветром и тем, что «в селах пожарное водоснабжение оставляет желать лучшего».

В регионе уже месяц не было дождей, поэтому в ГУ МЧС установили пятый класс пожарной опасности. Сложная ситуация возникла в Борисоглебском городском округе, где пожарные борются с огнем на площади 130 гектаров. Тушение осложняется сильным ветром и тем, что «в селах пожарное водоснабжение оставляет желать лучшего», отметили спасатели.