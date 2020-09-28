В ФАС рассказали о несоответствии импортной продукции в Западной Европе российским аналогам

Федеральная антимонопольная служба России проверяет соответствие импортной продукции российским аналогам, уже возбуждено три первых дела. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Он рассказал, что совместно с Роспотребнадзором ведомство провело в последние полтора года сравнительный анализ оригинальных товаров, продающихся в Западной Европе, и аналогичных товаров, которые продаются в России с надписью «оригинальный».

«То есть он (товар - прим.ред) должен полностью по рецептуре соответствовать тому товару, что продается в Западной Европе. Химическим методом, органолептическим методом мы установили, что нас кормят во многих случаях некоторые недобросовестные компании, мы широким гребнем сейчас прошлись, суррогатами <...> Уже возбудили с Роспотребнадзором три первых дела», - заявил Артемьев.

Глава ФАС также уточнил, что расхождения по составу и качеству были обнаружены в продукции компании Henkel, Lindt и в ряде других. По словам Артемьева, ведомство планирует проверить импортные алкоголь, пиво, продукты питания.