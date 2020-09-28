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Острая фаза конфликта: что известно на сегодня о противостоянии в Нагорном Карабахе

Константин Худолеев
20:44 28.09.2020
Ночью на экстренном заседании Совбеза президенту Азербайджана Алиеву доложили, что военные его армии уничтожили более 400 военнослужащих противника. Днем цифра вырастает до 550. Ереван эти сведения опровергает, заявляя о потерях в 28 человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны Азербайджана РИА Новости

Военное положение и частичную мобилизацию сегодня утром объявили в Азербайджане. В сторону позиций противника солдаты азербайджанской армии открыли огонь по навесной траектории из автоматических гранатометов. При этом минометные расчеты работали без остановки.

В минобороны Азербайджана заявили, что войскам удалось занять несколько выгодных высот близ села Талыш, и противник отступает благодаря залпам из тяжелой огнеметной системы. В пресс-службе минобороны Армении ответили, что в результате этого обстрела - жертв и значительных разрушений нет. После этого Ереван обнародовал видео точечных ударов своих войск. По сообщениям армянской стороны сегодня Азербайджан предпринял попытку танкового наступления, которую удалось отбить. В результате было уничтожено десять бронемашин.

Власти Армении утверждают: несколько десятков тел погибших находятся на территории, возвращенной после удачного контрнаступления. В свою очередь военные Азербайджана демонстрируют кадры с беспилотника - едва различимые на местности очертания тел в горном камуфляже: автоматы Калашникова.

Ночью на экстренном заседании Совбеза президенту Алиеву доложили, что военные его армии уничтожили более 400 военнослужащих противника. Днем цифра вырастает до 550. Ереван эти сведения опровергает, заявляя о потерях в 28 человек. Еще как минимум 31 погибший в армии Карабаха. В минобороны  также подсчитали убитых у противника. Их армянская сторона оценивает в 200 военнослужащих Азербайджана.

По сообщениям спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца, работающего в зоне конфликта, в сторону Еревана выезжают скорые помощи и везут раненых, гражданские автомобили вывозят детей.

В Баку заявляют: военные Азербайджана захватили уже шесть населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха. В Ереване пока подтверждают потерю только двух из них. И обвиняют Турцию в том, что она помогает Баку военной силой. Посол Армении в России заявляет, в военных действиях в Карабахе уже участвуют боевики, переброшенные Турцией из Сирии. 

С самого начала острой фазы конфликта армянская и азербайджанская стороны обвиняют друг друга, что именно они спровоцировали кровопролитие. К настоящему моменту пока не ясно, что стало спичкой взорвавшей эту тлеющую пороховую бочку на Кавказе. Но, похоже, что развитие событий не было в полном смысле слова неожиданностью для американских спецслужб.

Посольство США в Баку обратилось к своим гражданам в стране еще в прошедшую пятницу, 18 сентября, с просьбой по возможности не покидать территорию Апшеронского полуострова, где расположена столица. В унисон со своими коллегами из Азербайджана выступили американские дипломаты в Ереване.

Вот текст оповещения о безопасности с сайта дипмиссии.

«Посольство США в Армении призывает граждан США избегать поездок вблизи линии соприкосновения и границы, в том числе в районе к востоку от автомагистралей M4 и M16 к северу от Дилижанского национального парка и до границы с Грузией в Тавушской области. Не ездите в Нагорный Карабах», - говорится на сайте дипмиссии.

Этот документ был опубликован за два дня до первых обстрелов. С приграничных территорий сейчас приходит все больше видео с военной техникой - ЗРК, танки, БТРы и гаубицы. Из Еревана в Нагорный Карабах отправляются врачи, инспекторы ДПС - все они на автобусе едут на фронт. Их провожают аплодисментами. Власти Армении проводят всеобщую мобилизацию - под ружье собираются поставить всех мужчин от 18 до 55 лет.

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