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Нам удалось толкнуть внутренний туризм: Путин об итогах сезона отпусков

Валентина Пескова
20:22 28.09.2020
Президент РФ отметил, что даже в условиях эпидемии COVID-19 черноморское побережье Крыма и Краснодарского края приняли миллионы туристов.
Нам удалось толкнуть внутренний туризм: Путин об итогах сезона отпусков
© Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин, говоря на расширенном заседании президиума Госсовета РФ о развитии внутреннего туризма в условиях эпидемии, заметил, что ситуацию в данном направлении можно было бы охарактеризовать поговоркой «не было бы счастья, да несчастье помогло».

Глава государства отметил, что в России завершается сезон летних отпусков, который в этом году из-за инфекции коронавируса стартовал только в июле, поэтому правительство уделило особенное внимание внутреннему туризму.

«Наши традиционные направления - черноморское побережье Крыма и Краснодарского края - вновь приняли миллионы туристов. И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло. Удалось нам толкнуть внутренний туризм значительным образом», - заметил Владимир Путин.

В ходе заседания, проходившего в режиме видеоконференции, глава государства поручил правительству скорректировать планы дорожного строительства и уделить внимание в первую очередь реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, ведущих к Черноморскому побережью страны.

«Нужно сделать все, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение для пассажиров, туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. Прошу посмотреть на это с практической точки зрения», - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что из Москвы до Сочи или Ялты дорога на личном автомобиле или поездом занимает сегодня около суток. А вот чтобы добраться туда же с севера страны или Урала, тем более на своей машине с семьей, в которой есть дети, требуется приложить гораздо больше усилий и потратить много времени. Поэтому, сказал глава государства, нужно проработать возможность для совершения таких путешествий быстрее, не теряя при этом в качестве сообщения и не нарушая требований по безопасности.

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