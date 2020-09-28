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Собянин предложил продлить ряд принятых в период пандемии льгот на 2021 год

Лина Давыдова
20:15 28.09.2020
Мэр Москвы также предложил ввести мораторий на 2-3 года на доптребования к строительной сфере.
Собянин предложил продлить ряд принятых в период пандемии льгот на 2021 год
© Фото: Ministry of Culture Russia via, Globallookpress.com

Столичный мэр, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин заявил о необходимости продления на 2021 год принятых в период пандемии решений по налоговой, финансовой и бюджетной сферам, а также госзаказам.

«Проекты таких законов вместе с правительством будут выработаны, их необходимо вносить в Думу и принимать», - заявил градоначальник в  ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

Он уточнил, что аналогичные решения надо принять и относительно 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По словам Собянина, такие проекты подготовлены.

Кроме того мэр Москвы предложил ввести мораторий на 2-3 года на дополнительные требования к строительной сфере, «чтобы не грузить бизнес и строительство дополнительными требованиями, хотя бы два-три года сделать передышку».

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