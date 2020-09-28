Путин заявил о важной роли Госсовета в системе власти РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил о важной и стратегической функции, которую несет на себе Госсовет в системе государственной власти. Глава России напомнил, что данный орган был учрежден по предложению парламентариев и глав субъектов РФ.

«С тех пор он играет важную, я бы сказал даже стратегическую, роль с системе государственной власти, в подготовке законодательных инициатив, а также практических мер, которые реализуются, что называется, на земле: в регионах и даже в муниципалитетах России», - отметил Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Президент заявил, что в текущем юбилейном году Государственный совет обрел новый статус. И этот статус отныне закреплен в главном, основном законе страны - Конституции Российской Федерации.

Владимир Путин выразил уверенность, что данное решение окажет позитивное воздействие на деятельность всех уровней власти, придав им дополнительный импульс как в решении современных задач, так и в реализации перспективных планов