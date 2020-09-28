Путин: повышение качества жизни людей - ключевое в оценке всех властей

Все национальные цели остаются неизменным, несмотря на сегодняшние сложности. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на расширенном заседании президиума Госсовета.

Глава РФ напомнил, что ключевых направлений пять: сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь.

По словам президента, по каждой национальной цели в России должен быть ощутимый результат.

«При этом сразу хочу сказать, сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных системных проблемных вопросов на потом. Сейчас что-нибудь такое попроще сделаем, а потом... чтобы не было так, как в народе говорят, "потом - суп с котом"», - сказал президент.

Глава государства также заявил о необходимости с 2021 года вести мониторинг реализации нацпроектов в стране. В то же время он отметил, что пока не все параметры доведены до региональных команд.

По словам президента, правительству при участии Госсовета было поручено до конца следующего месяца скорректировать национальные проекты, уточнить их показатели.