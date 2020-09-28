Путин: борьба с коронавирусом еще не закончена, терять бдительность нельзя

Борьба с коронавирусной инфекцией все еще продолжается, нельзя терять бдительность. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

Президент обратился к гражданам России с просьбой проявить максимальную ответственность за себя и за всех тех, кто находится рядом.

«Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам: риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», - сказал Путин.

Владимир Путин также попросил сограждан соблюдать все рекомендации врачей. Президент подчеркнул, что это необходимо для безопасности и защиты здоровья.