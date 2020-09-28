Кассир получила 5 лет колонии за кражу 25 миллионов рублей в Башкирии

Суд в Башкирии приговорил бывшего кассира Россельхозбанка Луизу Хайруллину к пяти годам колонии.

О громкой истории стало известно весной прошлого года. По версии обвинения, Хайруллина вынесла деньги из кассы банка в городе Салават, похитив больше 25 миллионов рублей.

Когда женщина поняла, что обман вскроется, вместе с семьей скрылась сначала в лесу, а потом в соседнем регионе. В итоге ее задержали на съемной квартире в Казани. По делу также проходил ее муж. В суде он рассказал, что проигрывал похищенные деньги в казино. Суд оценил его участие на шесть лет колонии.