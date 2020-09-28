Российский Су-27 поднимался на сопровождение над Балтийским морем самолетов ВМС США и ВМС Германии

Сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель

Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион» ВМС Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», - говорится в сообщении.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.