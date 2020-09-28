Роспотребнадзор оценил вероятность повторного введения карантина

Прямых оснований для введения карантинных мер в связи с растущими новыми случаями заражения COVID-19 в России нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства напомнила, что если все будут следовать правилам безопасности и рекомендациям специалистов - ходить в масках, а также обрабатывать руки и предметы вокруг себя антисептиком, то COVID-19 не будет распространяться с огромной скоростью.

Анна Попова отметила, что рост новых случаев заражения коронавирусом связан с тем, что инфекции COVID-19 свойственна сезонность, поскольку она ведет себя, как респираторный вирус. В Роспотребназдоре проводят исследования с конца июня, ведя наблюдения за людьми, которые не болели и не имеют болезни в анамнезе.

«Иммунитет в популяции вырабатывается в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно», - рассказала Попова.

Как установили специалисты, иммунитет к коронавирусу имеют 24-25% москвичей, 50% жителей Калининграда, а также 40% жителей Ленинградской области.