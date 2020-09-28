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В МЧС ожидают рост уровня воды в Байкале

Кирилл Васин
18:44 28.09.2020
Специалисты подчеркивают, что 25 сентября уровень воды в Байкале составил 284 сантиметра, что является максимумом за 13 лет.
В МЧС ожидают рост уровня воды в Байкале
© Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости

В ближайшие дни ожидается рост уровня воды в озере Байкал из-за дождей. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России.

«На предстоящей неделе на территории Республики Бурятия в бассейне реки Селенги прогнозируется выпадение осадков, что приведет к дальнейшему росту уровней воды в озере Байкал», - отметили в МЧС.

Специалисты подчеркивают, что 25 сентября уровень воды в Байкале составил 284 сантиметра, что является максимумом за 13 лет.

Ранее руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что Федеральное агентство водных ресурсов не будет увеличивать сброс воды на Иркутской ГЭС. Это связано с тем, что уровень воды в Байкале стабилизировался.  До этого уровень воды в озере всего за несколько дней превысил критическую отметку.

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